قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة المعاشات.. طريقة معرفة القيمة الجديدة قبل الصرف
انتشال 5 جـ ثث من موقع انهيار حفرة تنقيب عن الآثار بجبل القوصية في أسيوط
طفرة غير مسبوقة.. خبير يكشف كيف غيّرت الدولة خريطة الإسكان في مصر منذ 2014
جيش الاحتلال يسقط منشورات على جنوب لبنان ويطالب السكان بالابتعاد
تردد القنوات المجانيه لاذاعه مباراة مصر وايران في كأس العالم
وجه رسائل دعم لفضل شاكر.. وائل جسار يحيي حفلا ساهرا في القاهرة
حكم قضاء الصلوات الفائتة لسنين طويلة.. الإفتاء توضح
تصريح استفزازي.. بن غفير: سأصبح أصلع إذا قصصت شعرة مقابل هدم منزل فلسطيني
11 مليون دولار مكافأة التأهل لدور الـ32 بكأس العالم 2026
المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تدخل مرحلة حاسمة.. تمديد جديد وسط خلافات حول الانسحاب ووقف التصعيد
هل يطرق "الحر الكبير" أبواب مصر؟.. القصة الكاملة وراء موجة الصيف والقبة الحرارية
المعاشات وألبان الأطفال وأسعار الإنترنت.. طلبات إحاطة أمام البرلمان الأسبوع المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة والري تبحثان مع الجانب الهندي فرص تعزيز التعاون في الأمن الغذائي والتحول الرقمي وإدارة الموارد المائية

تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار
تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار
حنان توفيق

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات والهيئات الهندية المتخصصة، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، بحضور الدكتورعادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور/ عبد الرحمن إلياس الخبير الدولي في بناء الشراكات.

واستعرض الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، ومن بينها إنشاء مركز تميز للبحوث والتدريب على محصول الدخن، وهو أحد الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والظروف المناخية القاسية، إلى جانب مشروع الزراعة الرقمية، ومشروع إنتاج أدوات المائدة الحيوية من قش الأرز، فضلًا عن مناقشة آليات الاستفادة من التمويل المتاح في إطار مذكرة التفاهم الثنائية وخط الائتمان المخصص لدعم المشروعات المشتركة، بمشاركة عدد من الشركات الهندية المتخصصة.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل التحديات، كما دعا إلى تنظيم زيارة ميدانية لصعيد مصر لدراسة فرص التوسع في زراعة محصول الدخن، باعتباره من الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والتغيرات المناخية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الزراعية وفقًا لمحددات وضوابط الاستخدام الرشيد للمياه، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المياه والأراضي وخدمة خطط التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء دعوة المعهد الدولي لبحوث المحاصيل بالمناطق شبه القاحلة ICRISAT لدراسة إنشاء مركز تميز إقليمي في مصر لخدمة دول شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مختبر بحثي متخصص في تطبيقات المياه والذكاء الاصطناعي وإدارة الأراضي، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والمائي.

الزراعة والري جهود التنمية الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

مرتبات شهر يوليو 2026

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

موجة حرارية

موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

البنك الأهلي

شهادة جديدة بـ 19.5%.. تفاصيل قرار البنك الأهلي برفع الشهادات البلاتينية

الاهلي

العمايرة: الأهلي لا يحق له شكوى الزمالك.. ويشارك بدوري أبطال أفريقيا في هذه الحالة

معاشات

15 % زيادة جديدة فى المعاشات.. احسب هتقبض كام؟

ترشيحاتنا

نقابة السينمائيين

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

بالصور

3 مواهب عربية تنضم لأكاديمية الأوسكار لأول مرة

الأوسكار
الأوسكار
الأوسكار

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد