قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زراعة محصول الدخن.. تعاون بين مصر والهند في الأمن الغذائي والمائي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات والهيئات الهندية المتخصصة، لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، بحضور الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الرحمن إلياس الخبير الدولي في بناء الشراكات.

واستعرض الاجتماع مجالات التعاون القائمة والمقترحة بين الجانبين، ومن بينها إنشاء مركز تميز للبحوث والتدريب على محصول الدخن، وهو أحد الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والظروف المناخية القاسية، إلى جانب مشروع الزراعة الرقمية، ومشروع إنتاج أدوات المائدة الحيوية من قش الأرز، فضلًا عن مناقشة آليات الاستفادة من التمويل المتاح في إطار مذكرة التفاهم الثنائية وخط الائتمان المخصص لدعم المشروعات المشتركة، بمشاركة عدد من الشركات الهندية المتخصصة.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة، والعمل على تذليل التحديات، كما دعا إلى تنظيم زيارة ميدانية لصعيد مصر لدراسة فرص التوسع في زراعة محصول الدخن، باعتباره من الحبوب الغذائية المتحملة للجفاف والتغيرات المناخية، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي.

من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الدولة في تنفيذ مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، بما يدعم جهود التنمية الزراعية وفقًا لمحددات وضوابط الاستخدام الرشيد للمياه، مؤكدًا أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة إدارة المياه والأراضي وخدمة خطط التنمية المستدامة.

كما تناول اللقاء دعوة المعهد الدولي لبحوث المحاصيل بالمناطق شبه القاحلة ICRISAT لدراسة إنشاء مركز تميز إقليمي في مصر لخدمة دول شمال وغرب إفريقيا، إلى جانب مناقشة مقترح إنشاء مختبر بحثي متخصص في تطبيقات المياه والذكاء الاصطناعي وإدارة الأراضي، بما يدعم تطوير الحلول المبتكرة في مجالات الأمن الغذائي والمائي.
 

وزير الزراعة وزارة الزراعة التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد