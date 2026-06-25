خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ

طرحت حكومة حزب العمال البريطانية خريطة طريق جديدة للقطاع الزراعي تتضمن تشجيع المزارعين على التحول من أنشطة زراعية عالية الانبعاثات، مثل تربية الأبقار، إلى زراعة محاصيل أقل تأثيراً على المناخ، من بينها البقول والبذور الزيتية، في إطار جهود خفض الانبعاثات وتعزيز إنتاج الغذاء النباتي.

وقالت الحكومة في خريطة الطريق الزراعية، التي طال انتظارها، إن المزارعين سيكون لهم دور أساسي في تنفيذ هذا التحول من خلال تبني ممارسات تقلل الانبعاثات مع الحفاظ على أنشطة إنتاجية وتجارية قابلة للاستمرار، بحسب تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية الصادرة اليوم الخميس.

وتأتي الخطة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى استعادة ثقة المجتمعات الريفية بعد احتجاجات واسعة أثارتها ضريبة المزارع العائلية، بينما يواجه القطاع ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع التكاليف وضعف الثقة الاستثمارية.

غير أن الخطة أثارت انتقادات من بعض المزارعين، الذين اعتبروا أن تحويل أراضٍ مخصصة للرعي إلى زراعة البقول، مثل العدس، لا يتناسب مع طبيعة كثير من الأراضي الرطبة التي تعتمد عليها تربية الماشية.

وقال هنري غراهام، وهو مزارع من بيركشاير يملك قطيعاً يضم 400 رأس من الأبقار، إن فكرة حرث المراعي لزراعة العدس "غير واقعية"، مشيراً إلى أن بعض الأراضي التي ترعى فيها الأبقار تقع قرب مجاري المياه، حيث يصعب استخدام المواد الكيميائية اللازمة لبعض المحاصيل.

وتشير بيانات مجلس تنمية الزراعة والبستنة إلى أن التحول نحو الأنظمة الغذائية النباتية في بريطانيا لا يزال محدوداً، إذ ارتفع استهلاك الدجاج بنسبة 3.6% منذ عام 2024، بينما انخفض استهلاك لحوم البقر بنسبة 1% فقط مقارنة بالعام الماضي.

وتتضمن خريطة الطريق أيضاً تعهدات بزيادة استخدام الروبوتات في المزارع، وتحسين صحة التربة، والسماح بالاستعانة بعمال موسميين مهاجرين في جني الفاكهة حتى عام 2030.

وانتقد توم برادشو، الرئيس التنفيذي لاتحاد المزارعين الوطني، الخطة قائلاً إنها "مليئة بالطموح لكنها تفتقر إلى الإجراءات ووسائل التنفيذ"، محذراً من أن النوايا وحدها لن تضمن إمدادات غذائية محلية آمنة وبأسعار مناسبة.

من جهتها، قالت وزيرة البيئة البريطانية إيما رينولدز إن خريطة الطريق لن يتم فرضها على المزارعين من أعلى، بل تستند إلى مشاورات مع المزارعين والمنتجين ومديري الأراضي في مختلف أنحاء البلاد.

وتسلط الخطة الضوء على التوتر المتزايد بين أهداف المناخ والأمن الغذائي في بريطانيا، في وقت تحاول فيه الحكومة دفع الزراعة نحو خفض الانبعاثات من دون إثارة مزيد من الاضطرابات في الريف أو الإضرار بإنتاج الغذاء المحلي.