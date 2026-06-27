قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا .. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر
محمد صلاح يتصدر أولويات الهلال السعودي.. ورافينيا يتراجع في سباق الميركاتو
السكة الحديد : خروج 4 عربات عن القضبان من قطار القاهرة - الإسكندرية
مانشستر سيتي يضم موهبة تروا الشابة بـ25 مليون يورو ويجهزه للإعارة إلى موناكو
شاومينج: اخدنا امتحان عربي الثانوية العامة من الكنترول وهننشره الفجر|والتعليم: الأسئلة مؤمنة
لخريجي الإعدادية| كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
شقق الإسكان 2026| طرح 314 وحدة جديدة .. الأسعار وموعد الحجز
جامعة دمنهور متحدثا رئيسيا في مؤتمر Building Bridges 2026 بألمانيا
مشروب شهير يعالج البروستاتا والقلق والتوتر
الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يشعل انقساماً سياسياً وتحذيرات من الفتنة | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منظومة في طريقها للتحول.. خبير يكشف كيف يضمن الدعم النقدي وصول المساندة لمستحقيها

الدعم النقدي
الدعم النقدي
محمد البدوي

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة مستمرة في دعم المواطنين عبر منظومة السلع التموينية والخبز، موضحًا أن ملايين المصريين يستفيدون من برامج الدعم الحالية، حيث يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى نحو 63.5 مليون مواطن، بينما يستفيد قرابة 68 مليون مواطن من دعم الخبز.

عمليات النقل والتخزين والتداول

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن منظومة الدعم العيني تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الفاقد الناتج عن عمليات النقل والتخزين والتداول، والذي يتسبب في هدر نسبة تتراوح بين 25% و30% من السلع قبل وصولها للمستفيدين.

وأشار إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم والحفاظ على قيمته الحقيقية، من خلال منح المواطن مبلغًا ماليًا مباشرًا يستطيع من خلاله شراء احتياجاته الأساسية وفق أولوياته، عبر بطاقة مخصصة للدعم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم المقرر تتراوح بين 300 و350 جنيهًا.

القوة الشرائية للدعم النقدي

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحفاظ على القوة الشرائية للدعم النقدي سيكون من خلال آلية متابعة دورية تعتمد عليها لجنة مختصة تراجع كل ثلاثة أشهر معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية، بما يضمن تعديل قيمة الدعم بما يتناسب مع التغيرات السعرية.

تطبيق منظومة الدعم النقدي

وأكد أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته، ويساعد على تقليل معدلات الهدر، فضلًا عن ضمان وصول الدعم بصورة أكثر كفاءة وعدالة إلى الفئات المستحقة.

السلع السلع التموينية منظومة السلع التموينية الدعم النقدي منظومة الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

1000 جنيه دفعة واحدة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

الذهب

عيار 21 يفقد 210 جنيهات في أسبوع والجنيه الذهب يهبط إلى 46480 جنيهًا.. هل اقتربت فرصة الشراء؟

الذهب

الذهب يعود للارتفاع مجددا.. والجرام يسجل 6606 جنيهات للشراء

وزير التربية والتعليم

بعد شائعة صعوبة عربي الثانوية العامة|التعليم تطمئن الطلاب: الأسئلة متوازنة

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

خلص عليها قدام عيالها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سيدة لقيت مصرعها على يد طليقها بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الاقتصاد الايراني

إيران : قفزة حادة في معدلات التضخم خلال يونيو

أرشيفية

القيادة المركزية الأمريكية: إيران استهدفت البحرين بمسيرات

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط يدين هجمات إيران على البحرين ويرفض تهديداتها لدول الخليج

بالصور

بعد التأهل إلى دور الـ32 بكأس العالم.. جولة داخل جراج سيارات نجوم منتخب مصر

منتخبي مصر
منتخبي مصر
منتخبي مصر

إنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة مؤسسات الدولة

صورة من التوقيع
صورة من التوقيع
صورة من التوقيع

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا

صورة من التدريب
صورة من التدريب
صورة من التدريب

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

فيديو

أغنية نص ملعب قلبي

حكيم يطرح نص ملعب.. أغنية جديدة بمفردات مستوحاة من كرة القدم

أرانب أمريكا

قرون سوداء وأشكال غريبة.. ماذا يحدث للأرانب البرية في أمريكا؟

إيبولا

إيبولا في فرنسا.. ماذا نعرف عن الفيروس الأخطر عالمياً

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي

رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

المزيد