منظومة في طريقها للتحول.. خبير يكشف كيف يضمن الدعم النقدي وصول المساندة لمستحقيها

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة مستمرة في دعم المواطنين عبر منظومة السلع التموينية والخبز، موضحًا أن ملايين المصريين يستفيدون من برامج الدعم الحالية، حيث يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية إلى نحو 63.5 مليون مواطن، بينما يستفيد قرابة 68 مليون مواطن من دعم الخبز.

عمليات النقل والتخزين والتداول

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال استضافته ببرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن منظومة الدعم العيني تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الفاقد الناتج عن عمليات النقل والتخزين والتداول، والذي يتسبب في هدر نسبة تتراوح بين 25% و30% من السلع قبل وصولها للمستفيدين.

وأشار إلى أن التحول نحو الدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم والحفاظ على قيمته الحقيقية، من خلال منح المواطن مبلغًا ماليًا مباشرًا يستطيع من خلاله شراء احتياجاته الأساسية وفق أولوياته، عبر بطاقة مخصصة للدعم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم المقرر تتراوح بين 300 و350 جنيهًا.

القوة الشرائية للدعم النقدي

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن الحفاظ على القوة الشرائية للدعم النقدي سيكون من خلال آلية متابعة دورية تعتمد عليها لجنة مختصة تراجع كل ثلاثة أشهر معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية، بما يضمن تعديل قيمة الدعم بما يتناسب مع التغيرات السعرية.

تطبيق منظومة الدعم النقدي

وأكد أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته، ويساعد على تقليل معدلات الهدر، فضلًا عن ضمان وصول الدعم بصورة أكثر كفاءة وعدالة إلى الفئات المستحقة.