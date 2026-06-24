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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خاص لـ"صدى البلد".. رئيس الوزراء يكشف موعد التحول للدعم النقدي ومعايير استبعاد غير المستحقين

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي سؤال صدي البلد بشأن توقيت تطبيق تحويل الدعم العيني الي دعم نقدي وعدم المساس للمستحقين من خلال تنقية قواعد البيانات.

وأكد رئيس الوزراء، إن العام المالي المقبل سيشهد استكمال جهود الحكومة في إعادة تنظيم منظومة الدعم، مؤكدًا أن الدولة لا تتعجل اتخاذ أي قرارات قبل دراسة جميع الملاحظات والمقترحات ومراجعة الأرقام بشكل كامل.

وقال رئيس الوزراء الحكومة لا تستهدف تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجا على أن عملية مراجعة بطاقات الدعم تتم بمنتهى الدقة والحذر لتجنب أي آثار سلبية على المواطنين.

واشار رئيس الوزراء، الي أن المعيار الأساسي الذي تنطلق منه الحكومة هو تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى وجود حالات تستدعي إعادة التقييم، مثل الأسر التي تقيم في تجمعات سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات فارهة أو تلحق أبناءها بمدارس وجامعات دولية ذات مصروفات مرتفعة، متسائلًا: "هل هذه الفئات ما زالت ضمن الشرائح الأكثر احتياجًا للدعم؟".


وشدد مدبولي على أن الهدف ليس خفض مخصصات الدعم، بل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأموال المخصصة له، وضمان توجيهها إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس بعناية كافة الآثار المحتملة لأي إجراءات تنظيمية جديدة، بما في ذلك تأثيرها على معدلات التضخم والأسعار، مؤكدًا وجود خطط وآليات تنفيذية للتعامل مع هذه التحديات وضمان عدم حدوث أي اضطرابات في الأسواق.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تفضل التريث واستكمال المراجعات الفنية قبل تطبيق أي إجراءات، قائلًا إن الأهم هو الوصول إلى آليات تنفيذ واضحة ومضمونة تضمن نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة دون التسبب في أي مشكلات للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة حريصة على الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية وتوجيه مواردها بكفاءة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أكبر عائد اجتماعي ممكن من الأموال المخصصة له.


وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن المواطن عند الحكومة أولوية اولي لافتا ان هناك قرارات يتم مراجعتها أكثر من مرة بسبب انها سوف تحمل أعباء علي المواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة لا تتخذ إجراءات تضغط علي المواطن مشيرا الي ان الدولة تتحمل جزء كبير من الاعباء .

رئيس مجلس الوزراء تحويل الدعم العيني منظومة الدعم

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