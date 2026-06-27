بعد ضمان حصول الفراعنة على 11 مليون دولار.. مفاجأة بشأن قيمة مكافأة التأهل لدور الـ16 بالمونديال

هنأ خالد الدرندلي رئيس بعثة مصر في المونديال، الشعب المصري على التأهل للدور الـ32 للمنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم.



وقال خالد الدرندلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم حضر مباراة مصر وإيران، وأشاد بالمباراة قائلًا:«المباراة والماتش حلو»، ودا دليل على أن المنتخب الوطني بيقدم مستوى فني كويس في النسخة الحالية.

وأضاف خالد الدرندلي :"المنتخب الوطني تقاسم الصدارة مع بلجيكا بدون هزيمة، ولكن الأخير تفوق بفارق الأهداف وبدون هزيمة، موضحًا أن المنتخب يستعد جيدًا لمباراة الدور الـ32 وحجز بطاقة التأهل للدور الـ16.



وتابع خالد الدرندلي:"من خلالك يا أستاذ أحمد حابب أوجه الشكر إلى الجماهير المصرية اللي كانت هنا، منظر حضاري ومتواجدين في المباراة بشكل محترم، كمان جدعنة المصريين متواجدة في كل مكان».

وأكمل الدرندلي:" المنتخب ضمن 11 مليون دولار، وفي حالة الفوز في المباراة المقبلة ستزداد العوائد وتصل لـ15 مليون دولار، موضحًا أن هناك لائحة للاعبين بشأن الإجادة والفوز والتأهل، وسيتم تقدير كل لاعبي المنتخب لأنهم كانوا على قدر المسئولية.

وكما أكد خالد الدرندلي، أن جميع المنتخبات التي تخوض مباريات كأس العالم ليست ضعيفة، منتخب أستراليا يملك لاعبين مميزين ومحترفين، ولكن المنتخب الوطني خلاص قفل صفحة دور المجموعات، وهدفنا مباراة أستراليا لحجز بطاقة العبور للدور الـ16.

واختتم خالد الدرندلي حديثه قائلًا:«إن شاء الله نكون عند حسن ظن المصريين، ويوم 3 يوليو نحجز بطاقة العبور للدور الـ16، لأن الجيل الحالي يحتاج إنجاز، مرة تانية منتخبنا صعدنا للدور الـ32 برصيد 5 نقاط وتقاسم الصدارة بفارق الأهداف ومكناش حصالة، واتمنى من حضرتك قبل مباراة أستراليا يا أستاذ أحمد تكلمني لأن بنتفائل بمكالمتك، زي المباريات السابقة للمنتخب».

وتابع:«بعد ما رجعنا الفندق، لقينا الاصطاف هناك منتظرينا وماسكين أعلام ولابسين تيشرتات مصر، وعمالين لينا احتفال بسيط، حسن تعامل اللاعبين مع اصطفاف العاملين في الفندق، بيخلي كل دا يحترموا مصر واللاعبين بيدوهم هدايا، وأكسسوارات فرعونية ليهم، وكمان كل دا خير دعايا لينا، كل دلوقتي بيتكلم أنهم عاوزين يزوا مصر».

وتابع:«محمد صلاح قائد ومحبوب بين اللاعبين وكل اللاعبين بيسمعوا كلمه، كمان ليه شعبية كبيرة في أمريكا، ليه مكانة عالية جدًا، وكل دي دعاية لمصر».

