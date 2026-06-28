اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

حسم مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل المثار بشأن وجود أزمة تخص هيثم حسن داخل معسكر المنتخب الوطني، مؤكدًا أن اللاعب يلتزم بشكل كامل بتعليمات الجهاز الفني ولا توجد أي اجتماعات استثنائية معه.

وأوضح «أبو زهرة»، في تصريحات تلفزيونية، أن ما تم تداوله حول عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، جلسات مع هيثم حسن لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن اللاعب يعد من أكثر العناصر التزامًا داخل صفوف الفراعنة.

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن هيثم حسن لا يعاني من أي مشكلات داخل المعسكر، مؤكدًا أن سلوكه وانضباطه يحظيان بإشادة الجهاز الفني، ولا توجد أسباب تستدعي عقد أي جلسات خاصة معه.

وتطرق «أبو زهرة» إلى سياسة الانضباط التي يفرضها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مشددًا على أن الالتزام يعد أحد المبادئ الأساسية داخل المنتخب، وأن اللوائح تُطبق على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يتعامل بحزم مع أي تجاوز أو خروج عن القواعد، مؤكدًا أن الانضباط داخل المنتخب يمثل أولوية قصوى منذ تولي حسام حسن المسؤولية، وأن أي لاعب لا يلتزم بالتعليمات لن يكون له مكان داخل صفوف الفراعنة.