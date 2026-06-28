«فرحة المصريين غير».. الدوري الإنجليزي يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 32 بكأس العالم

احتفل حساب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتأهل منتخب مصر لدور الـ 32 بكأس العالم.

وقد نجح منتخب مصر في التأهل إلى دور الـ32 لأول مرة في تاريخه بكأس العالم، وذلك بعدما تعادل أمام إيران بهدف لكل فريق، محققًا 5 نقاط في المجموعة.



وشارك الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» فيديو لـ فرحة لاعبي منتخب مصر معلقًا عليها: فرحة المصريين غير".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم، يوم الجمعة المقبل 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.