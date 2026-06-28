إبراهيم حسن يكشف موعد مغادرة بعثة منتخب مصر إلى دالاس الأمريكية

حدّد الجهاز الإداري لمنتخب مصر موعد مغادرة بعثة الفراعنة إلى مدينة دالاس الأمريكية، استعدادًا لخوض مواجهة أستراليا المرتقبة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن البعثة ستغادر يوم الأربعاء 1 يوليو متجهة إلى ولاية تكساس، عبر طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المشاركة في البطولة.

ويواصل المنتخب الوطني استعداداته لمواجهة المنتخب الأسترالي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الدور الثاني من المونديال.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعدما أنهى مشواره في دور المجموعات وصيفًا للمجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن منتخب بلجيكا صاحب الصدارة.

واستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بالتعادل مع بلجيكا بنتيجة 1-1، قبل تحقيق الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم اختتموا دور المجموعات بالتعادل أمام إيران بهدف لكل منتخب.