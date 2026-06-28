أخبار أسوان: فرحة الجماهير بفوز منتخب مصر.. وزيرة الثقافة تشارك في الاجتماع التنسيقي والمجلس الاستشاري للأكاديمية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أبرزها..

تحقق الحلم.. فرحة الشارع الأسوانى بتأهل منتخب مصر للدور الثانى بكأس العالم

فقد سادت حالة من الفرحة فى الشارع الأسوانى عقب تأهل منتخب مصر رسمياً إلى دور الـ 32 فى بطولة كأس العالم بعد التعادل الإيجابى أمام منتخب إيران بهدف لكل فريق.

كانت شوارع أسوان والمقاهى والكافيهات فى مختلف أنحاء أسوان قد شهدت تجمعات من الجماهير الأسوانية التى حرصت على متابعة المباراة.

انطلاق الدورة الثانية لمجلس المسئولية المجتمعية بالأكاديمية العربية بالوادي الجديد

شهدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، إنعقاد أعمال الدورة الثانية للمجلس الإستشارى والمسئولية المجتمعية لفرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والذى ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بالتنمية ودعم الإستثمار وتعزيز الخدمات اللوجستية بمحافظات جنوب مصر .

جهود متنوعة

وزيرة الثقافة تتفقد مشاريع كلية الآثار والتراث لدعم المواهب بالوادي

تفقدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتورة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور لؤى سعد القائم بأعمال رئيس الجامعة، معرض مشاريع كلية الآثار والتراث الحضارى، والذى أقيم على هامش فعاليات الدورة الثانية للمجلس الإستشارى والمسئولية المجتمعية بفرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ويأتى ذلك فى ضوء دعم الدولة للمواهب الشابة وتنمية قدرات الطلاب فى مختلف المجالات الإبداعية والعلمية.

اجتماع تنسيقى لتحويل أسوان لمركز إقليمي للتجارة وبوابة مصر نحو أفريقيا

انطلق الاجتماع التنسيقى الأول لتطوير المنظومة اللوجستية بأسوان، بمشاركة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتورة حنان مجدى محافظ الوادة الجديد ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك في ظل دعم جهود الدولة لتنمية صعيد مصر وجذب استثمارات جديدة.



