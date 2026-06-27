إجتماع تنسيقى لتحويل أسوان لمركز إقليمي للتجارة وبوابة مصر نحو أفريقيا

إنطلق الاجتماع التنسيقى الأول لتطوير المنظومة اللوجستية بأسوان، بمشاركة الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتورة حنان مجدى محافظ الوادة الجديد ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك في ظل دعم جهود الدولة لتنمية صعيد مصر وجذب استثمارات جديدة.

وأبرز ما تناوله الاجتماع رؤية أسوان 2040 حيث تم استعراض محاور الرؤية التنموية الشاملة لجعل أسوان منصة مصر الجنوبية للاقتصاد والاستثمار.

التكامل الاقتصادي: بحث سبل التعاون بين محافظتي أسوان والوادي الجديد لتكوين تكتل اقتصادي قوي وجذب المستثمرين.

جهود متنوعة

دراسة علمية متخصصة: مناقشة دراسة "أسوان البوابة اللوجستية لمصر نحو أفريقيا" بالتعاون مع الأكاديمية العربية لتطوير منظومة النقل وفقًا لأحدث النظم العالمية.

يأتي هذا التحرك تماشيًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، بهدف تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد.