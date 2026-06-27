وزيرة الثقافة تتفقد مشاريع كلية الآثار والتراث لدعم المواهب بالوادي

تفقدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، والدكتورة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور لؤى سعد القائم بأعمال رئيس الجامعة، معرض مشاريع كلية الآثار والتراث الحضارى، والذى أقيم على هامش فعاليات الدورة الثانية للمجلس الإستشارى والمسئولية المجتمعية بفرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

ويأتى ذلك فى ضوء دعم الدولة للمواهب الشابة وتنمية قدرات الطلاب فى مختلف المجالات الإبداعية والعلمية.

عرض النماذج المشرفة

إستمع الحضور إلى شرح تفصيلى للأعمال والمشروعات المعروضة التى قدمها طلاب الأكاديمية، والتى عكست مستوى متميزاً من الإبداع والابتكار، إلى جانب إبراز مهاراتهم وقدراتهم فى تنفيذ أفكار ومبادرات تخدم المجتمع وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

دعم الطلاب وتحفيز الإبداع

أشاد الحضور بالمستوى المتميز للأعمال المشاركة فى المعرض، مؤكدين أهمية توفير الدعم اللازم للطلاب الموهوبين وتشجيعهم على مواصلة الابتكار والتميز، بما يسهم فى إعداد كوادر شابة قادرة على المساهمة فى بناء المستقبل وتحقيق أهداف التنمية.

كما أكدوا أن المعارض الطلابية تمثل منصة مهمة لإبراز الطاقات الإبداعية للشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض أفكارهم ومشروعاتهم أمام القيادات التنفيذية والأكاديمية، بما يعزز من ثقتهم بأنفسهم ويدعم مسيرتهم العلمية والعملية.

تعزيز دور المؤسسات التعليمية فى التنمية

أشاروا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تواصل دورها فى دعم الطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والمبادرات المختلفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء الإنسان المصرى.

ويأتى تنظيم المعرض ضمن فعاليات المجلس الإستشارى والمسئولية المجتمعية، فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية والمجتمع المدنى، ودعم الأفكار والمبادرات التى تسهم فى خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040.

التأكيد على أهمية دعم المواهب الشابة ورعاية المبدعين من طلاب الجامعات والأكاديميات، بإعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء جيل قادر على الإبتكار والمنافسة والمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية الوطنية.