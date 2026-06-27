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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدورة الثانية لمجلس المسئولية المجتمعية بالأكاديمية العربية بالوادي الجديد

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمد عبد الفتاح

شهدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، إنعقاد أعمال الدورة الثانية للمجلس الإستشارى والمسئولية المجتمعية لفرع جنوب الوادى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والذى ناقش عدداً من الملفات المرتبطة بالتنمية ودعم الإستثمار وتعزيز الخدمات اللوجستية بمحافظات جنوب مصر .

جاء ذلك بحضور الدكتورة حنان مجدى محافظ الوادى الجديد ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والدكتور لؤى سعد القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع الأكاديمية. 

فضلاً عن وفد إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات السيد وليم ليان رئيس قطاع العلاقات الحكومية والإتصال الإستراتيجى وعضو مجلس إدارة الشركة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ، ورجال الأعمال والمستثمرين وممثلى الكيانات الاستثمارية بمحافظتى أسوان والوادى الجديد ، فضلاً عن مديرى ومسئولى الجهات المعنية بمنظومة الإستيراد والتصدير .

مناقشة الرؤى الإستراتيجية لدعم التنمية والإستثمار

وشهدت جلسات المجلس الإستشارى إستعراض نتائج الأهداف الإستراتيجية وخطط العمل المستقبلية ، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والتنفيذية وقطاعات الإستثمار ، بما يسهم فى تحويل الخطط والرؤى التنموية إلى مشروعات واقعية تحقق قيمة مضافة للإقتصاد الوطنى .

شكر وتقدير

وقدم المهندس عمرو لاشين شكره للدور الرائد الذى تقوم به الأكاديمية العربية فى دعم مسيرة التنمية ، وتعزيز الشراكة بين الجهات المختلفة ، مشيراً إلى أن عقد هذا المجلس يأتى فى توقيت مهم يعكس إهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة. 

أسوان محور للتنمية والتجارة مع القارة الأفريقية

وأشار عمرو لاشين إلى أن الإهتمام بتطوير الخدمات اللوجستية يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من المقومات الإقتصادية والجغرافية لمحافظات جنوب مصر ، وتعزيز دورها كمحور رئيسى للتنمية والتجارة والتبادل مع القارة الأفريقية، 

وأوضح أن المجلس يمثل منصة مهمة لعرض فرص التصدير والصناعات الزراعية ، ووضع رؤية متكاملة لتعزيز التكامل بين محافظات الجنوب ، وربط مناطق الإنتاج بمنافذ التصدير ، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يدعم حركة التجارة والإستثمار .

مشروعات قومية لتعزيز مكانة أسوان اللوجستية

أضاف لاشين بأن المحافظة تعمل بالتوازى على تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية ، من بينها إنشاء المناطق اللوجستية الجديدة بمدينة أبو سمبل السياحية ومنطقة وادى كركر ، للاستفادة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة الطرق والمحاور الإستراتيجية ، ومنها محاور إدفو – مرسى علم ، وأسوان – برنيس ، وربطها بالموانئ والمنافذ البرية مثل ميناء السد العالى شرق ومينائى قسطل وأرقين البريين ، بما يعزز فرص الوصول للأسواق الأفريقية .

وأشار المحافظ إلى أن مشروع القطار السريع أكتوبر – أبو سمبل يعد أحد المشروعات المحورية التى ستدعم حركة النقل والتنمية ، وتربط جنوب مصر بالمحاور الإقتصادية والاستثمارية الكبرى ، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، ورؤية أفريقيا 2063 .

تعزيز التعاون لبناء مستقبل إقتصادى مستدام

أكد محافظ أسوان على حرص المحافظة للإستمرار فى التعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة الوادى الجديد والأكاديمية العربية وكافة شركاء التنمية من المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات العلمية ، من خلال إعداد الدراسات الفنية والإستشارية ، وتطوير المشروعات اللوجستية ، ودعم التحول الرقمى وبناء قدرات الشباب .

وإختتم المهندس عمرو لاشين تصريحاته بالتأكيد على أن إنعقاد المجلس الإستشارى يمثل خطوة مهمة نحو تحويل الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها أسوان إلى مشروعات تنموية حقيقية ، لتصبح المحافظة بوابة مصر الجنوبية نحو أفريقيا ومنصة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية ، بما يدعم الإقتصاد الوطنى ويحقق التنمية المستدامة .

إهداء الدروع

إختتمت فعاليات الدورة الثانية للمجلس الإستشارى بإهداء دروع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لوزيرة الثقافة ومحافظى أسوان والوادى الجديد ، وعدد من الحضور تأكيداً لروح التعاون المثمر والبناء بين كافة مؤسسات الدولة المصرية. 

تواصل محافظة أسوان جهودها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى للتجارة والخدمات اللوجستية ، من خلال دعم الشراكات مع المؤسسات العلمية والإستثمارية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ، بما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية والإستثمار ويرسخ دور أسوان كحلقة وصل بين مصر والقارة الأفريقية .

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