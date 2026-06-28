التعليم: نتعامل مع المخالفات المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة بحسم

قال شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : وزارة التربية والتعليم تتعامل مع كافة المخالفات التي تم رصدها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بمنتهى الحسم ، مشدداً على عدم التهاون مع اي إخلال بمنظومة امتحانات الثانوية العامة 2026

وعلم موقع صدى البلد ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، تمكنت من ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، من خلال الباركود الظاهر في الصور المتداولة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع مصور الامتحان .

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التشديد في التعامل مع وسائل الغش المختلفة، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة داخل اللجان

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط

وشهدت جروبات شاومينج للغش على تليجرام ، تداولا لصور قبل أنها تخص إجابات امتحان العربي ثانوية العامة 2026 ، كما شهدت تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان العربي ثانوية عامة 2026 الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

جاء ذلك بعد مرور 50 دقيقة من توزيع امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

ويؤدي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ، طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا