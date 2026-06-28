قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق هائل بمصنع بلاستيك بزفتي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمخزن مصنع بلاستيك بقرية كفر الجنيدي بزفتي إثر ماس كهربائي مفاجىء بعدما تم الدفع ب3 سيارات مطافىء دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اشتعال النيران بمخزن مصنع بلاستيك بقرية كفر الجنيدي بنطاق دائرة المركز.

إخماد حريق هائل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تحرك أمني عاجل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.