بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية مصرع الصغيرة تيا إثر سقوطها من الطابق السادس بمدرسة خاصة

بدأت محكمة جنح شبرا الخيمة الدائرة السابعة منذ قليل نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة مصرع الصغيرة تيا إثر سقوطها من الطابق السادس بمدرسة خاصة، لاستكمال نظر القضية وسماع المرافعات والطلبات.



وكان أصدر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها، قرارا بإحالة 8 متهمات إلى المحاكمة العاجلة في واقعة سقوط الطفلة تيا أحمد فؤاد من الطابق السادس داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة شبرا الخيمة.

وأسندت النيابة العامة إلى مسؤولة المدرسة في العقد السابع من العمر، وابنتها بصفتها الممثل القانوني للمدرسة، تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وذلك على خلفية إدارة نشاط تعليمي دون استيفاء التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب استقبال أطفال مرحلتي KG1 وKG2 داخل المدرسة في يوم لم يكن مقررًا أو مصرحًا بتواجدهم فيه.

كما وجهت النيابة تهمة القتل الخطأ والإهمال إلى 3 معلمات ومشرفة، بالإضافة إلى معلمتين مشرفتين على المرحلة التعليمية، باعتبارهن المسؤولات عن الإشراف والمتابعة داخل المرحلة، وما يندرج تحت اختصاصهن من مراقبة أداء المدرسات والمشرفة المختصات بالأطفال، والتأكد من متابعة حركة التلاميذ وتأمينهم خلال وجودهم داخل المدرسة.

وتأتي الإحالة للمحاكمة في إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث المأساوي، وتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية بشأن واقعة وفاة الطفلة تيا، التي أثارت حالة واسعة من الحزن والغضب بين المواطنين.