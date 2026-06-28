وزير الخارجية العراقي: بغداد مستعدة لاستضافة اجتماع خليجي - إيراني

أعلن وزير الخارجية العراقي استعداد بغداد لاستضافة اجتماع يضم دول الخليج وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الإقليمي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يسهم في خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير أن العراق يدعم كل المبادرات التي تقوم على الحوار والدبلوماسية، مشددًا على أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها ودولها، وأن معالجة القضايا الأمنية تتطلب تعاونًا إقليميًا قائمًا على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.