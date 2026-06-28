الحكومة الإسرائيلية توافق على اقتراح وزير الخارجية بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن

وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح وزير الخارجية جدعون ساعر بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وقال ساعر في اجتماع الحكومة: “لم يفت الأوان بعد لفعل الصواب”.

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عرض مشروع قرار على الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها المقبل، يقضي بالاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن، في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل غاضبة من أنقرة.

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عرض مشروع قرار على الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها المقبل، يقضي بالاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن، في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل غاضبة من أنقرة.