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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تدرس الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.. وسط توتر متصاعد مع تركيا

وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر
فرناس حفظي

يعتزم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عرض مشروع قرار على الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها المقبل، يقضي بالاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن، في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية، ومن المتوقع أن تثير ردود فعل غاضبة من أنقرة.

وينص مشروع القرار على اعتراف إسرائيل بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن في أواخر عهد الإمبراطورية العثمانية، استنادا إلى "التزام أخلاقي وتاريخي"، مع إدانة أي محاولات لإنكار هذه الأحداث أو التقليل من شأنها أو تشويه حقيقتها.

وتشير المذكرة التفسيرية إلى أن عمليات التهجير والقتل الجماعي التي بدأت عام 1915 أسفرت عن مقتل نحو 1.5 مليون أرمني، معتبرة أن ما جرى يمثل إحدى أبرز جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.

ويأتي التحرك الإسرائيلي في وقت تشهد فيه العلاقات مع تركيا توترًا متزايدًا، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "صديق"، بالتزامن مع مناقشات أمريكية بشأن احتمال بيع مقاتلات "إف-35" لأنقرة.

وعلى مدار سنوات، امتنعت الحكومات الإسرائيلية عن الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، مراعاةً لعلاقاتها مع تركيا وأذربيجان، إلا أن التطورات السياسية الأخيرة أعادت الملف إلى واجهة النقاش داخل إسرائيل، وسط مخاوف من أن يؤثر القرار المحتمل سلبًا على العلاقات مع أنقرة وباكو.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الحكومة الإسرائيلية الإبادة الجماعية للأرمن إسرائيل

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