توافق سياسي وأمني داخل إسرائيل بشأن توجيه ضربة جديدة لإيران

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، أن هناك ما يبدو أنه توافق سياسي وأمني داخل إسرائيل بشأن أي ضربة مقبلة قد تُوجَّه إلى إيران، خاصة في ظل تصاعد الخطاب الإسرائيلي حول الاكتفاء الذاتي في مجال التسليح العسكري.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث الإسرائيلي يركز على أن الولايات المتحدة الأمريكية تظل شريكاً وحليفاً أساسياً لتل أبيب، وأن العلاقات بين الجانبين وثيقة، إلا أن ذلك لا يتعارض، وفق الطرح الإسرائيلي، مع السعي إلى تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي في مجال التسلح.

وأشارت أبو شمسية إلى أن هذه المقاربة جاءت بعد فترة من التهديدات والتصريحات والمزايدات السياسية المتبادلة بين أعضاء في الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية من جهة، وعدد من المسؤولين في البيت الأبيض من جهة أخرى.

وتابعت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أشار إلى إمكانية الذهاب إلى جولة عسكرية ثانية ضد إيران حتى لو اضطرت إسرائيل إلى خوضها بمفردها، لافتة إلى أن الأوساط الإسرائيلية ترى أن ما تم إنجازه في إيران حتى الآن غير كافٍ، وأنه ينبغي الاستمرار في النهج الحالي.