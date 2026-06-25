أسامة كمال: إسرائيل لا تستطيع الاستغناء عن أمريكا.. ونتنياهو يتحدث عن الاستقلال العسكري رغم مليارات الدعم

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc"، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن السعي إلى تقليل الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة تتناقض مع حجم المساعدات والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل منذ عقود.

وأوضح كمال أن مذكرة التفاهم العسكرية الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل للفترة من 2019 إلى 2028 تنص على تقديم نحو 38 مليار دولار، منها 33 مليار دولار لشراء المعدات العسكرية و5 مليارات دولار لدعم منظومات الدفاع الصاروخي.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي لا يقتصر على تمويل شراء الأسلحة فقط، بل يشمل أيضًا تمويل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وعلى رأسها القبة الحديدية ومنظومات الحماية الصاروخية المشتركة.

وأضاف أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ارتفع بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر، لافتًا إلى تقديرات أشارت إلى حصول إسرائيل على ما يزيد على 21 مليار دولار من المساعدات العسكرية خلال عامي الحرب، بخلاف صفقات التسليح الممتدة لسنوات مقبلة.

وأكد كمال أن الولايات المتحدة أقرت كذلك حزم دعم إضافية بمليارات الدولارات شملت تمويلًا للعمليات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي وشراء الأسلحة المتقدمة، فضلًا عن استمرار صفقات الطائرات المقاتلة الحديثة من طرازي F-35 وF-15.

ولفت إلى أن إسرائيل تُعد أكبر متلقٍ للمساعدات الأمريكية منذ تأسيسها، مشيرًا إلى أن إجمالي ما حصلت عليه من دعم أمريكي تجاوز 300 مليار دولار بالقيمة المعدلة للتضخم.

واعتبر أن الحديث عن الاستقلال العسكري الكامل عن الولايات المتحدة لا يتوافق مع الواقع الحالي، في ظل الاعتماد المستمر على الدعم المالي والعسكري والتكنولوجي الأمريكي.

واختتم أسامة كمال حديثه بالتأكيد على أن العلاقات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب تمثل أحد الركائز الأساسية للتفوق العسكري الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن التاريخ يثبت حجم الارتباط الاستراتيجي بين الجانبين على مدار عقود.