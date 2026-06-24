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الجميع سئموا منك حتى اليهودي كوشنر.. تفاصيل مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجميع سئموا منك حتى اليهودي كوشنر.. تفاصيل مكالمة حادة بين ترامب ونتنياهو

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية وإسرائيلية عن تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مفاوضات سابقة مرتبطة بالحرب في غزة، حيث قيل إن ترامب وجه انتقادات حادة لنتنياهو وأبلغه بأن المقربين منه باتوا يشعرون بالإحباط من مواقفه.

وبحسب ما أورده كتاب جديد بعنوان «تغيير النظام: داخل الرئاسة الإمبراطورية لدونالد ترامب» للصحفيين ماغي هابرمان وجوناثان سوان، فإن المكالمة شهدت توترًا غير مسبوق بين الرجلين، على خلفية الخلافات المتعلقة بجهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى في غزة.

ووفقًا لما نقله الكتاب، قال ترامب لنتنياهو خلال المكالمة: «الجميع سئم منك»، قبل أن يضيف أن «حتى اليهوديين الموجودين على هذا الخط سئما منك»، في إشارة إلى جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره السابق، والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اللذين شاركا في الاتصال.

وتشير الرواية الواردة في الكتاب إلى أن المكالمة جرت في ظل ضغوط أمريكية مكثفة لدفع الأطراف نحو اتفاق يوقف الحرب ويؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين، بينما كان نتنياهو يواجه انتقادات داخلية وخارجية بشأن إدارته للملف العسكري والسياسي.

وتأتي هذه المعلومات في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وتل أبيب نقاشات متزايدة حول مستقبل الحرب في غزة، والدور الأمريكي في إدارة الأزمات الإقليمية. 

ورغم استمرار التحالف الاستراتيجي بين البلدين، فإن تقارير إعلامية غربية تحدثت خلال الأشهر الماضية عن وجود تباينات في بعض الملفات المتعلقة بالحرب والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من مكتب نتنياهو أو من البيت الأبيض يؤكد أو ينفي تفاصيل المكالمة كما وردت في الكتاب. كما أن المعلومات المتداولة تستند إلى ما أورده مؤلفا الكتاب استنادًا إلى مصادر مطلعة على كواليس الاتصالات بين الجانبين.

ويرى مراقبون أن أهمية هذه التسريبات لا تكمن فقط في طبيعة العبارات المنسوبة إلى ترامب، بل في كونها تعكس حجم التوتر الذي يمكن أن تشهده العلاقات الشخصية والسياسية بين قادة الدول حتى في ظل استمرار الشراكات الاستراتيجية الكبرى، خصوصًا عندما تتعلق الملفات بقضايا معقدة مثل الحرب في غزة ومستقبل الأمن الإقليمي. 

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نتنياهو ترامب غزة

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