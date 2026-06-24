روبيو: الولايات المتحدة لن تفعل أي شيء يقوض أمن الحلفاء في الخليج

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، متانة العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مشدداً على التزام واشنطن بأمن حلفائها في المنطقة وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بأمنهم أو استقرارهم.

وقال روبيو - في تصريحات صحفية على هامش زيارته الحالية إلى الكويت - إن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى التزام إيران بما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك خيارات متعددة، من بينها إعادة فرض العقوبات، في حال عدم الالتزام ببنود الاتفاق.

وأضاف أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ستستمر دون فرض رسوم على العبور؛ في إطار التفاهمات الرامية إلى ضمان أمن الممرات البحرية واستقرار حركة التجارة الدولية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن اللجنة الفنية الأمريكية - الإيرانية ستستأنف اجتماعاتها في سويسرا يوم 29 يونيو الجاري؛ لمواصلة المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة على طهران.

وفيما يتعلق بالأوضاع في لبنان، أعرب روبيو عن أمله في نجاح المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الحكومة اللبنانية؛ في جهودها لبسط سلطتها على كامل أراضي البلاد وتعزيز الاستقرار.