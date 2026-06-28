بالورد والشوكولاتة.. مواطن ينتظر ابنته أمام لجنة الثانوية العامة بسوهاج في مشهد خطف الأنظار

في مشهد إنساني لافت، حرص أيمن محمود، أحد أولياء الأمور بمحافظة سوهاج، على استقبال ابنته أمنية عقب خروجها من امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، بطريقة مختلفة حملت الكثير من مشاعر الدعم والتقدير، بعدما انتظرها أمام مقر اللجنة ممسكًا بباقة من الورود والشوكولاتة، في رسالة تشجيع تؤكد أن الكلمة الطيبة والاهتمام قد يكونان أكبر حافز للطلاب خلال فترة الامتحانات.

ولفت أيمن محمود أنظار المتواجدين أمام اللجنة، حيث وقف قبل انتهاء الامتحان بوقت كافٍ مترقبًا خروج ابنته، وما إن غادرت أمنية اللجنة حتى بادر باستقبالها بالورود والشوكولاتة وسط حالة من السعادة والابتسامات، في مشهد حظى بإعجاب أولياء الأمور والطلاب، الذين حرص عدد منهم على توثيق اللحظة بالصور.

لفتة مبهجة

وأكد أيمن محمود أن الهدف من هذه اللفتة ليس الاحتفال بانتهاء امتحان بعينه، وإنما التخفيف من الضغوط النفسية التي يعيشها طلاب الثانوية العامة، موضحًا أن أبناء هذه المرحلة يحتاجون إلى الدعم المعنوي أكثر من أي شيء آخر، خاصة مع حالة التوتر التي تصاحب الامتحانات.

وأضاف أن ابنته أمنية بذلت مجهودًا كبيرًا طوال العام الدراسي، وأنه أراد أن يشعرها بالفخر مهما كانت طبيعة الامتحان أو نتيجته، لأن الاجتهاد يستحق التقدير، مشيرًا إلى أن الدعم النفسي يمنح الأبناء دفعة قوية لاستكمال باقي الامتحانات بثقة وهدوء.

ومن جانبها، عبرت أمنية عن سعادتها بالمفاجأة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع هذا الاستقبال، وأنها شعرت بفرحة كبيرة فور خروجها من اللجنة، معتبرة أن هذه اللحظة خففت عنها كثيرًا من ضغوط الامتحان ومنحتها طاقة إيجابية قبل استكمال باقي الامتحانات.

وشهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، اليوم، تواجدًا مكثفًا لأولياء الأمور الذين حرصوا على انتظار أبنائهم أمام اللجان منذ الساعات الأولى، وسط دعوات متواصلة بالتوفيق، فيما سادت حالة من الهدوء والانضباط بالتزامن مع خروج الطلاب بعد انتهاء امتحان اللغة العربية.

ويعكس هذا المشهد جانبًا مختلفًا من موسم الثانوية العامة، حيث لا تقتصر الامتحانات على التنافس الدراسي فقط، بل تكشف أيضًا عن صور إنسانية صادقة تجسد حجم الدعم الذي تحرص الأسر المصرية على تقديمه لأبنائها، في محاولة لتخفيف الضغوط ومشاركتهم واحدة من أهم المحطات في مستقبلهم التعليمي، وهو ما جسده أيمن محمود في استقباله لابنته أمنية بالورود والشوكولاتة، في لقطة تركت أثرًا طيبًا في نفوس كل من شاهدها.