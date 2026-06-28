رئيس مجلس الشيوخ: العلاقات المصرية البحرينية تشهد ازدهارًا يعكس عمق الروابط التاريخية

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم ، علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، لا سيما في المجال البرلماني، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.



وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار عصام فريد برئيس مجلس الشورى البحريني، مؤكدًا أن ما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من ازدهار وتنامٍ يعكس عمقًا استراتيجيًا وروابط تاريخية راسخة، فضلاً عن التكامل والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن مصر تؤكد دومًا وقوفها إلى جانب مملكة البحرين في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددًا على أن أمن مصر وأمن دول الخليج العربي يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأن أمن الخليج يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

كما دعا المستشار عصام فريد الجانب البحريني إلى زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، في ظل ما يوفره من فرص واعدة، إلى جانب تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى البحريني، عن اعتزازه بزيارة مجلس الشيوخ المصري، مؤكدًا أنها تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي الشيوخ المصري والشورى البحريني، بما يسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما أكد أن مملكة البحرين تنظر إلى مصر باعتبارها قلب العروبة، مشيدًا بدورها المحوري في تعزيز التضامن العربي، وجهودها المستمرة في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

حضر اللقاء وكيلا مجلس الشيوخ اللواء أحمد العوضي،، والمستشار فارس سعد، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، مستشار رئيس المجلس.