باحث سياسي: إيران تنتهك مبادئ حسن الجوار بهجومها على البحرين والكويت

قال الباحث السياسي أسامة مهران، إن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العراق تأتي في توقيت بالغ الحساسية، معتبرًا أن الدعوة إلى اجتماع يضم العراق وإيران ودول الخليج تطرح تساؤلات حول مستقبل التحركات الإقليمية وآليات التنسيق بين دول المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران أهدرت، من وجهة نظره، فرصة لتحسين علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، كما أنها لا تنسجم مع التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المباحثات الأمريكية الإيرانية.

وتابع أن العراق ينفي استخدام أراضيه في أي هجمات تستهدف دول الجوار، إلا أنه أشار إلى وجود اتهامات من بعض الأطراف الإقليمية بشأن انطلاق مسيرات من الأراضي العراقية، مؤكدًا أن التطورات التكنولوجية باتت تتيح تتبع مسارات الهجمات والتحقق من مصادرها.

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