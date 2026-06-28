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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض صواريخ روسية في سماء كييف| اعرف المستجدات

الدفاعات الجوية الأوكرانية
الدفاعات الجوية الأوكرانية
رحمة سمير

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من اعتراض الصواريخ الروسية التي استهدفت العاصمة كييف وضواحيها، رغم سماع دوي انفجارات متتالية. وأوضح أن السلطات أعلنت إصابة شخص واحد جراء شظايا صاروخ، كما جرى التعامل مع صاروخ آخر سقط قرب منزل سكني دون أن ينفجر.

وأضاف أن حطام صاروخ من طراز "إسكندر-إم" تسبب في اندلاع حريق بمحطة وقود في العاصمة، فيما اعتبرت الأوساط الأوكرانية أن الهجمات جاءت لاختبار كفاءة منظومات الدفاع الجوي في التصدي للصواريخ الباليستية وفرط الصوتية، مؤكدًا استمرار استهداف البنية التحتية.

وتابع أن مناطق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي وخاركيف وخيرسون شهدت سقوط مصابين إثر هجمات بطائرات مسيرة انتحارية وصواريخ روسية استهدفت مباني سكنية ومنشآت حيوية، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية بين الجانبين بوتيرة متصاعدة.

https://www.youtube.com/shorts/Aa06fse8sIY 

الدفاعات الجوية الأوكرانية المستجدات صواريخ روسية صاروخ حريق

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