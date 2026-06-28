الملاحة في مضيق هرمز على رأس ملفات زيارة عراقجي للعراق.. تفاصيل

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يواصل زيارته الأولى إلى العراق عقب الحرب الأخيرة على إيران، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مؤكدةً أن الزيارة تهدف إلى توجيه الشكر للحكومة العراقية والشعب العراقي على مواقفهما الداعمة، إلى جانب المشاركة في الترتيبات الخاصة بمراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني في النجف وكربلاء.

وأضافت أن المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بغداد تناول ملفات إقليمية عدة، أبرزها مستقبل مضيق هرمز، ومذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مع تأكيد الجانب الإيراني أهمية تنفيذ بنودها، بما يسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتابعت أن وزير الخارجية العراقي شدد على أهمية توطيد العلاقات العراقية الإيرانية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما دعا إلى عقد مؤتمر يضم العراق ودول الخليج وإيران لدعم أمن المنطقة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالمنافذ الحدودية والتنسيق الأمني بين الجانبين.

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