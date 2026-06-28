وزير الخارجية العراقي: التوتر في مضيق هرمز يفاقم أزمة النفط ويؤثر على الاقتصاد العراقي

حذّر وزير الخارجية العراقي من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للتوترات في مضيق هرمز، مؤكدًا أن العراق يواجه أزمة كبيرة في قطاع النفط نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار في الممر البحري الحيوي، الذي يمثل أحد أهم شرايين تجارة الطاقة في العالم.

وقال إن إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية انعكس بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي في العراق، خاصة في ظل اعتماد البلاد على صادرات النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات يفرض تحديات إضافية على حركة التجارة وأسواق الطاقة، ويستلزم تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على أمن الملاحة واستقرار المنطقة.