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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تلوح بتعليق المحادثات الفنية مع واشنطن بعد الضربات الأمريكية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفاد مصدر إيراني بأن طهران تدرس تعليق المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، على خلفية الضربات الأمريكية الأخيرة ضد أهداف عسكرية داخل إيران والتطورات المرتبطة بمضيق هرمز.

ونقلت صحيفة «العربي الجديد» عن المصدر أن إيران بعثت خلال اليومين الماضيين رسائل شديدة اللهجة إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء، معتبرة أن محاولة فتح ممر بديل في مضيق هرمز، إلى جانب الهجمات الأمريكية الأخيرة، تمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل مذكرة التفاهم بين البلدين.

وأضاف المصدر أن طهران تدرس عدم المشاركة في المحادثات الفنية ما لم تتوقف ما وصفته بـ«الانتهاكات» الأمريكية.

وجاءت هذه التصريحات عقب تنفيذ الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، ردًا على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه البحرين والكويت، مؤكدًا أن أي تصعيد أمريكي جديد سيقابل برد أشد.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار مرارًا، محذرًا من أن الولايات المتحدة قد تُكمل عملياتها العسكرية إذا استمرت طهران في التصعيد، مضيفًا: «إذا حدث ذلك، فلن تبقى الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة».

في المقابل، أكدت القيادة البحرية للحرس الثوري أن الضربات الأمريكية لن تغير واقع السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز، مهددة بأن القواعد الأمريكية في المنطقة ستواجه «جحيمًا» خلال الأيام المقبلة.

طهران الضربات الأمريكية أهداف عسكرية إيران مضيق هرمز الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني

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