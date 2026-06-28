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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لأول مرة.. 4 شقيقات توأم داخل لجنة واحدة بامتحانات الثانوية الأزهرية.. صور

4 شقيقات توأم تؤدين داخل لجنة واحدة بامتحانات الثانوية الأزهرية
4 شقيقات توأم تؤدين داخل لجنة واحدة بامتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في لجان بنين وفتيات قليوب، ولجان بنين وفتيات طوخ التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم للطلاب والطالبات.

وخلال المتابعة الميدانية للجان الامتحانات، فُوجئ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بوجود 4 فتيات شقيقات «توأم» (زينب وفاطمة ورقية وسمية أسعد عبد الوهاب) يؤدين الامتحانات داخل لجنة معهد فتيات قليوب.

تكريم خاص للشقيقات في الثانوية الأزهرية

وحرص رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على التحدث مع الطالبات ورفع روحهن المعنوية، حاتًّا إياهن على مواصلة الاجتهاد والتركيز في الامتحانات، كما وعدهن بتكريم خاص لهن عند تفوقهن ونجاحهن بنهاية العام، كما بعث معهن برسالة شكر وتقدير إلى أسرتهن على رعايتهن.

وأكد الدكتور الشرقاوي، على رؤساء اللجان والمشرفين ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة للعمل الامتحاني، وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الشيخ أيمن عبد الغني،  وكيل الأزهر، لضمان سير الامتحانات بأعلى درجات الشفافية والانضباط.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبًا وطالبة، منهم 82,366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45,633 طالبًا و36,733 طالبة، فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81,311 طالبًا وطالبة، بواقع 41,468 طالبًا و39,843 طالبة، من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان حسن سير العملية الامتحانية. 

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