لا شكاوى في امتحانات اللغة الأجنبية للشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي بمحافظة شمال سيناء

صرح الدكتور عادل السايس مدير عام منطقة شمال سيناء الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، بأن غرفة العمليات بديوان عام المنطقة لم تتلق أي إخطارت أو شكاوى خلال سير امتحان اللغة الأجنبية للشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي.

جاء ذلك خلال تفقد المدير العام لمتابعة سير الامتحانات، بلجنتي بنين العريش الثانوي وفتيات العريش الثانوي، للاطمئنان على سير الامتحانات، ووجد أن حالة من الهدوء تسود لجان الامتحانات.

وأوضح الدكتور عادل السايس، أنه لم تتلق غرفة العمليات بديوان عام منطقة شمال سيناء الأزهرية أي شكاوى بشأن امتحان مادة اللغة الإجنبية، وسط حالة من الهدوء والانضباط بجميع اللجان.

وأضاف المدير العام، أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام يبلغ 553 طالبا وطالبة من بينهم 273 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و280 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية، موزعين على 6 لجان، منهم لجنتان بالعريش، لجنتان ببئر العبد، لجنة بالشيخ زويد، ولجنة بوسط سيناء.

وخلال جولته.. اطمأن السايس على انتظام أعمال الامتحانات، والالتزام بالتعليمات المنظمة داخل اللجان، كما اطمأن على توفير جميع الخدمات اللازمة للطلاب، وفي مقدمتها الخدمات الطبية والأمنية، وتوافر الهدوء والانضباط بما يهيئ الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.