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وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد إبراهيم

التقى الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي  الفريق أول ركن صدام حفتر نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي والفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي خلال زيارتهما الرسمية لمصر لحضور حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة
رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والليبية.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى إعتزازه بالعلاقات الراسخة التى تربط البلدين، مؤكدا حرص الدولة المصرية والقوات المسلحة على دعم الشعب الليبي والقوات المسلحة الليبية.

كما أشار إلى أهمية استمرار التنسيق وتوحيد الجهود المشتركة لتأمين الحدود، والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ودعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الأراضى الليبية.

من جانبهم أعربا الفريق أول ركن صدام حفتر والفريق أول ركن خالد حفتر عن تقديرهما العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبي للحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، مؤكدين تطلعهما أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وزير الدفاع الفريق أشرف سالم زاهر الجيش الليبي القوات المسلحة رئيس الأركان صدام حفتر خالد حفتر الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
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