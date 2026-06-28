يوم دامٍ في إسرائيل.. 5 قتلى في أقل من 12 ساعة وتصاعد غير مسبوق للعنف

شهدت إسرائيل، اليوم الأحد، سلسلة من جرائم القتل وتفجيرات السيارات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص في عدة مدن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قُتل الشاب بكر نصيرات (19 عاما) بإطلاق النار أمام منزله في مدينة الطيبة بعد عودته من حفل زفاف، فيما أُصيب شخص آخر بجروح خطيرة.

وفي مدينة يافا، لقي إياد راب (38 عاما) مصرعه إثر انفجار سيارة أثناء وجوده برفقة نجله البالغ من العمر ست سنوات، الذي أُصيب بجروح متوسطة، بينما وقع الانفجار بالقرب من روضة أطفال.

كما شهدت مدينة قلنسوة جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها عدنان غانم وغالب أبو راس، في حادثة تُحقق الشرطة في ملابساتها، وسط ترجيحات بارتباطها بنزاع جنائي.

وفي وقت لاحق، قُتل شاب يبلغ من العمر 25 عامًا في انفجار سيارة بمدينة حولون، فيما قالت الشرطة إن الضحية معروف لديها على خلفية نزاعات جنائية، وإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي ارتفع إلى 141 قتيلًا منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ172 قتيلًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محذرة من احتمال تسجيل حصيلة قياسية جديدة إذا استمرت وتيرة العنف الحالية.