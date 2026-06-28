رعب في إسرائيل.. حوادث عنف متفرقة تسفر عن مقتل 4 أشخاص خلال 12 ساعة

شهدت عدة مدن إسرائيلية، خلال الساعات الـ12 الماضية، سلسلة من حوادث العنف أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، في وقائع متفرقة شملت تفجير سيارات وإطلاق نار، وفق ما أفادت به الشرطة الإسرائيلية ووسائل إعلام محلية.

وأصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة إثر انفجار سيارة في مدينة حولون، بعد ساعات من انفجار سيارة في يافا أدى إلى مقتل رجل في الأربعينيات من عمره وإصابة طفله البالغ ست سنوات بجروح متوسطة.

وفي مدينة قلنسوة، قُتل رجلان في الأربعينيات من العمر إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما قالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث.

كما قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في مدينة الطيبة بعد تعرضه لإطلاق نار لدى عودته إلى منزله، وتواصل الشرطة التحقيق في دوافع الجريمة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها دفعت بقوات إلى مواقع الحوادث، وبدأت جمع الأدلة والبحث عن المشتبه بهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات كل واقعة.