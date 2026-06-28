إسرائيل تعلن مقتـ.ل قائد الشرطة البحرية لحماس في غارة وسط غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل منصور سامي محمود شاختوت، قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس، في غارة استهدفته وسط قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إن شاختوت كان، وفقًا لادعائهما، يشارك مؤخرًا في التخطيط والترويج لهجمات استهدفت القوات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل اثنين آخرين من قادة الشرطة البحرية التابعة لحماس، والتي قال إنها تعمل تحت مظلة الجناح العسكري للحركة، وتتولى التخطيط وتوجيه عمليات ضد القوات الإسرائيلية.