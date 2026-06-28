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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تعلن مقتـ.ل قائد الشرطة البحرية لحماس في غارة وسط غزة

غزة
غزة
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، مقتل منصور سامي محمود شاختوت، قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس، في غارة استهدفته وسط قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وقال الجيش والشاباك، في بيان مشترك، إن شاختوت كان، وفقًا لادعائهما، يشارك مؤخرًا في التخطيط والترويج لهجمات استهدفت القوات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن الغارة أسفرت أيضًا عن مقتل اثنين آخرين من قادة الشرطة البحرية التابعة لحماس، والتي قال إنها تعمل تحت مظلة الجناح العسكري للحركة، وتتولى التخطيط وتوجيه عمليات ضد القوات الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي الشاباك مقتل منصور سامي محمود شاختوت قائد الشرطة البحرية حركة حماس

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