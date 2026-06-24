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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

محافظ الجيزة يتعهد أمام محلية النواب بدعم أسر عقاري كفر طهرمس المتضررة من الإخلاء

اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
ماجدة بدوى

تعهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدعم الأسر المتضررة من إخلاء عقاري كفر طهرمس بحي الهرم، مؤكداً أن المحافظة لن تترك المواطنين المتضررين دون مساندة، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم وتوفير سبل الدعم المناسبة لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاربعاء برئاسة النائب محمود شعراوي، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب الدكتور ياسر الهضيبي بشأن عدم توفير سكن بديل أو دعم عاجل لعدد 36 أسرة تم إخلاؤها من عقاري كفر طهرمس، والنائب علي خليفة بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس بحي الهرم، بعد ثبوت وجود مخاطر إنشائية وميول بهما.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة قامت بانتداب لجنة فنية من المركز الفني لبحوث الإسكان والبناء لفحص العقارين ومعاينة أسباب الميول الإنشائية وإعداد تقرير فني متكامل ودراسة إنشائية لتحديد حالتهما الحالية والإجراءات الواجب اتخاذها.

 إزالة العقارين

وأوضح الأنصاري أنه تم تخصيص إعانة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة، مشيراً إلى أنه في حال انتهت التقارير الفنية إلى ضرورة إزالة العقارين، فسيتم تدبير وحدات سكنية بنظام الإيجار للأسر المتضررة بأسعار مناسبة.

وأضاف أن المحافظة ستطبق القانون بكل حسم في حال ثبوت مسؤولية أي جهة عن الأضرار التي لحقت بالعقارين، مع ضمان تعويض الأسر المتضررة وفقاً للقانون.

وشهد الاجتماع تأكيد أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع في إنهاء الفحص الفني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان توفير الدعم والرعاية للأسر المتضررة، بما يحقق السلامة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.

محافظ الجيزة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الأسر المتضررة إخلاء عقاري كفر طهرمس الهرم

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