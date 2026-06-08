لجنة فنية لدراسة الأوضاع.. حل أزمة 60 أسرة متضررة من عقاري كفر طهرمس

كشف الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، تفاصيل استجابة محافظ الجيزة لرفع المعاناة عن قاطني العقارين الكائنين بشارعي أحمد نور الدين وحسين عباس المتفرعين من شارع كفر طهرمس.

وأوضح أنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للأزمة، تم التوصل لاستجابة عاجلة من محافظة الجيزة للتخفيف عن الأسر المتضررة، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد الأنصاري، وجّه على الفور بصرف إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة، بإجمالي 60 أسرة، لتخفيف الأعباء المعيشية ودعمهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرون بها.

وأكد حسام المندوه الحسيني، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أوضاع المتضررين على الطبيعة، وسرعة إعداد التقارير اللازمة، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأعلن عضو مجلس النواب، استمرار التنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية حتى يتم احتواء الأزمة بشكل كامل، بما يحقق الصالح العام ويصون حقوق أهالي كفر طهرمس، مشيراً إلى أن ملف الأزمة سيظل مفتوحاً للمتابعة حتى الوصول لحلول جذرية.

وأشار حسام المندوه الحسيني، إلى جهود نواب الجيزة "عبد الوهاب خليل - عمر زايد - محمد إسماعيل - علي خليفة"، وحرصهم على تخفيف معاناة الأهالي والتوصل إلى حلول عاجلة، بالتنسيق مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء أحمد ثابت، رئيس حي الهرم.