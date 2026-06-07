محافظة الجيزة: 10 آلاف جنيه إعانة عاجلة لسكان عقاري كفر طهرمس

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن أزمة عقاري كفر طهرمس بدأت في الأول من يونيو الجاري، عقب تلقي الحي بلاغا من أحد المواطنين المقيمين بأحد العقارين، وعلى الفور تحركت الجهات المختصة لإجراء المعاينة اللازمة.

وأوضح محمد مرعي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المعاينات الأولية كشفت وجود فاصل بين العقارين بمسافة غير طبيعية، ما استدعى وضع العقارين تحت الفحص والرصد للتأكد من مدى الخطورة الإنشائية، مضيفًا أنه بعد أربعة أيام من المتابعة والمعاينات، وتحديدا يوم الأربعاء الماضي، تم التأكيد على وجود خطورة تستوجب الإخلاء الفوري للعقارين حفاظا على سلامة السكان.

وأشار محمد مرعي، إلى أن العقارين يضمان 60 شقة سكنية، منها 50 شقة مأهولة بالسكان و10 شقق غير مأهولة، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار بالإخلاء الإداري للعقارين حرصا على حماية المواطنين، مؤكدًا أن السكان أبدوا تعاونا كاملا مع الأجهزة التنفيذية، حيث انتقلت معظم الأسر للإقامة لدى أقاربها، بينما تم توفير سكن بديل لأسرة واحدة أفادت بعدم امتلاكها مكانا آخر للإقامة، مع التكفل الكامل بتسكينها.

وأضاف محمد مرعي، أن العقارين من أملاك القطاع الخاص، موضحا أنه بتوجيهات من محافظ الجيزة وبالتنسيق مع وزيرة الإسكان، تم الاستعانة بـ المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لدراسة الحالة الفنية للعقارين، مشيرًا إلى أن فريقا من المركز أجرى الفحص الميداني أمس، فيما ورد التقرير الفني اليوم، والذي أوصى باستمرار وضع العقارين تحت الفحص والمتابعة لمدة شهر.

وأوضح محمد مرعي ، أن محافظ الجيزة قرر صرف إعانة اجتماعية بقيمة 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة لحين الانتهاء من أعمال الفحص والدراسة، مشيرا إلى أن إجراءات الصرف بدأت بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ الأسر في الحصول على مستحقاتها اعتبارا من الغد.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن الأجهزة التنفيذية فرضت كردونا أمنيا بمحيط العقارين، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة المواطنين ومنع أي مخاطر محتملة لحين الانتهاء من الفحوصات الفنية اللازمة.

سكان عقاري كفر طهرمس

وتابع: "أدعو المواطنين من سكان عقاري كفر طهرمس التعامل فقط مع المحافظة وحي الهرم.. تخصيص قاعة مزودة بانترنت على مدار 24 ساعة في حي الهرم للطلاب عقاري كفر طهرمس للمذاكرة".