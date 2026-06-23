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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد حبسه 3 سنوات.. دفاع سائق سيارة علم إسرائيل بكرداسة: 5 أسر تصالحت مع موكلي واستأنفنا الحكم

السيارة المتهورة في مسرح الحادث
السيارة المتهورة في مسرح الحادث
ندى سويفى

أسدلت محكمة جنح كرداسة الستار على قضية أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، بعدما قضت بمعاقبة سائق السيارة المعروفة إعلاميًا بـ«سيارة علم إسرائيل» بالحبس لمدة 3 سنوات، إثر إدانته بالتسبب في إصابة 6 أشخاص خلال واقعة شهدتها منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وكشف دفاع السائق المتهم، أن 5 أسر من أهالي المنطقة تصالحت مع موكله أمام المحكمة، وذلك على خلفية القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وقال الدفاع إنه تقدم باستئناف على الحكم الصادر ضد المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات، مطالبًا بإعادة النظر في القضية في ضوء مستجدات التصالح مع عدد من الأسر المتضررة.

وقضت محكمة جنح كرداسة، اليوم الثلاثاء، بالحبس 3 سنوات على المتهم بلصق علم إسرائيل على سيارته ودهس 6 أشخاص في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة.

كانت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة قررت إحالة سائق السيارة المعروفة إعلاميًا بـ "سيارة علم إسرائيل" في كرداسة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بدهس 6 مواطنين خلال سيره بالمنطقة، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متفرقة.

وتعود أحداث الواقعة إلى اندفاع المتهم بسيارته بسرعة داخل أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة كرداسة، عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين مالك أحد المحال التجارية بسبب التوقف أمام المتجر، الأمر الذي تطور إلى حالة من التوتر بين الطرفين.

وخلال سير السيارة، فوجئ الأهالي بوجود ملصق يحمل علم إسرائيل على المركبة، ما أثار حالة من الغضب بين عدد من المتواجدين، وتجمعوا حول السيارة في محاولة لإيقافها.

وأثناء محاولته الفرار من التجمع، فقد المتهم السيطرة على السيارة، ما أسفر عن اصطدامه بعدد من المارة والسيارات المتوقفة بالشارع، وهو ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص، وإحداث تلفيات في 4 سيارات على الأقل، بحسب ما أفادت به التحريات وشهود العيان.

عقب الواقعة، كلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول ملابسات الحادث، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، إلى جانب إعداد تقارير طبية تفصيلية عن حالة المصابين.

كما تم تفريغ مقاطع الفيديو المتداولة للواقعة، والتي أظهرت لحظة سير السيارة وتجمع المواطنين حولها قبل وقوع الحادث واصطدامها بعدد من المركبات والمارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

سائق سيارة علم إسرائيل كرداسة محكمة جنح كرداسة

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