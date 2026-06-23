الحبس 3 سنوات للمتهم بلصق علم إسرائيل على سيارة ودهس مواطنين بكرداسة

قضت المحكمة المختصة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم بقيادة سيارة تحمل ملصقا لعلم إسرائيل في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، بالحبس لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته بدهس 6 مواطنين والتسبب في إصابتهم خلال الواقعة.



كانت قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم بقيادة سيارة تحمل علم إسرائيل بمنطقة كرداسة، والاصطدام بعدة سيارات واستفزاز المواطنين، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، للمحاكمة الجنائية.

وكانت قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، في وقت سابق، إيداع المتهم بقيادة سيارة تحمل علم إسرائيل بمنطقة كرداسة، والاصطدام بعدة سيارات واستفزاز المواطنين، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، فى مستشفي الأراض النفسية وإعداد تقرير مفصل بحالته استكمال التحقيقات،

وكشفت التحريات التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، أن الشاب تردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه فقامت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم إتزانه النفسى.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى ملصق عليها علم إحدى الدول بالإصطدام بعدد من المواطنين والمركبات بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالجيزة من الأهالى بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة المركز، بأنه حال تواجد قائد السيارة الملاكى الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة المركز) بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين (مالك محل تجارى) لإعتراض الأخير على توقفه بالسيارة أمام المحل الخاص به، ولدى مشاهدة المارة للمشاجرة والعلم المثبت على السيارة قاموا بالتعدى عليه بالضرب وحاله محاولته الإفلات إصطدم بعدد من المواطنين والمركبات تصادف مرورهم بالمنطقة مما أسفر عن إصابة (6 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة) وتم نقلهم لعدد من المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وأفادت أهليته بأنه يعانى من مرض نفسى منذ عدة سنوات ويتم علاجه لدى عدد من الأطباء النفسيين وقدموا الأوراق والشهادات الطبية التى تفيد ذلك، وبإستكمال التحرى تبين أن المذكور تردد على أحد محلات كماليات السيارات بذات المنطقة وطلب من كريمة مالك المحل طباعة الملصق المشار إليه فقامت المذكورة بطباعة نسختين وتسليمها له خوفاً منه لكونه معروف بمحيط المنطقة محل سكنه بعدم إتزانه النفسى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.