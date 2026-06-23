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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

معركة في قرية الزاوية.. أحكام رادعة لـ 4 متهمين قتلوا شخصًا وأصابوا اثنين بأسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل غيابيا بالسجن المؤبد و المشدد 5 سنوات لاثنين آخرين ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات " حضوريا" والحبس لمدة عام واحد لصغير" غيابيا" بعد إدانتهم بقتل شخص وإصابة اثنين بسبب خلافات الجيرة بقرية الزاوية بمركز أسيوط.

وأصدرت المحكمة قرارها برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، و راجي محمود أحمد، وأمانة سر محمد عبد الحميد و أحمد عبد العال.

وتعود وقائع القضية رقم 15818 لسنة 2023 إلى ورود بلاغا لمركز شرطة أسيوط يفيد وقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية الزاوية بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين.على الفور انتقل إلى موقع الحادث النقيب محمد حسن العمدة معاون وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كلا من " حسام . ح . ع " ، و " وشقيقه " حسين . ح . ع " ، و " سيد . م . ع " ولفظ الأول أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته أثناء تلقي الرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي.


وتوصلت تحريات المباحث برئاسة المقدم عمر عبد العظيم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " فتحي . س . أ " ، هارب ، و " عبد الله . م . م " ، و " طارق . أ. س "، و"  محمد . ع . س " هارب ، وأشارت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهم بسبب الجيرة على إثرها تطورت قام المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم مما أسفر عن إصابتهم ووفاة المجني عليه الأول أثناء تلقي الرعاية الصحية.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المؤبد المشدد 5 سنوات مراقبة الشرطة خلافات الجيرة

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