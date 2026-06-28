السكة الحديد تعلن تشغيل قطارات إضافية يومي 28 و 30 يونيو لخدمة الركاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من الرحلات الإضافية من القاهرة إلى الاسكندرية ومن أسوان إلى القاهرة ، وذلك على النحو التالي وطبقا للجداول المرفقة :

- تشغيل القطار المخصوص رقم 2941 ( ثالثة مكيفة) القاهرة / الإسكندرية يوم الأحد الموافق 28 / 6 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:40 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 23:45.

- تشغيل القطار المخصوص رقم 1945 ( ثالثة مكيفة) أسوان / القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 30 / 6 / 2026 فقط ، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 11:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 12:10 بعد منتصف الليل .



وتيسيراً على جمهور الركاب أتاحت الهيئة امكانية الحجز على هذه القطارات من خلال طرق الحجز المتنوعة ( شبابيك التذاكر بالمحطات – الموقع الالكترونى – تطبيق الهاتف المحمول – وكلاء البيع المعتمدين – وغيرها ... ).