العمل: إطلاق الخطة التدريبية للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد، عن إطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للعام 2026 / 2027، والتي تشمل حزمة متكاملة من البرامج التدريبية المتخصصة.

تهدف هذه الخطة إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاعات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بمختلف المنشآت، إلى جانب تعزيز ثقافة الوقاية والحد من المخاطر في مواقع العمل المختلفة.

وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه البرامج يأتي في إطار الجهود الوطنية المستمرة لحماية رأس المال البشري، وخفض معدلات الحوادث والإصابات المهنية، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل آمنة، صحية، ومستدامة تدعم مسيرة التنمية.

ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل البرامج ومواعيدها تحميل الخطة التدريبية كاملة عبر الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1ICIMRQry4e-xDnD8PeQ1YouMIbnSjFIU/view?usp=drive_link