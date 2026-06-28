قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رضا شحاتة: مرموش يمتلك إمكانيات هائلة.. لكنه٧٧ لم يظهر أفضل ما لديه
الأرصاد تُطلق تحذيرًا.. شبورة كثيفة تضرب الطرق صباحًا ونصائح مهمة لتجنب الحوادث
بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن إمتحانات الثانوية العامة | تفاصيل
مفاجأة في وفاة طالبة الثانوية العامة خلال امتحان اللغة العربية بالشرقية
تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها
المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم
وفاة جمال عبد الناصر نجم المصارعة وبطل الأولمبياد
سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر
وزير الخارجية: دعم الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد للمواقف المصرية
وفاة طالب بالثانوية العامة في بورسعيد.. والتعليم ترد
في لجان ثانوية قنا.. ضبط 120سماعة غش مخبأة داخل مساطر ومجات ومناديل
متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراحات عاجلة لحسم ملف الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزي بحزب مستقبل وطن أن ملف الأراضي الصناعية يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية التي تتطلب تحركًا حكوميًا سريعًا وحاسمًا، باعتباره حجر الأساس في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في إنشاء مدن ومناطق صناعية جديدة يجب أن يواكبه تطوير شامل لمنظومة تخصيص وإدارة الأراضي الصناعية.

القيادة السياسية أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة


وقال “المنزلاوي” فى تصريحات له : إن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بقطاع الصناعة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المناطق الصناعية، وإطلاق المبادرات الداعمة للإنتاج، إلا أن تحقيق أقصى استفادة من هذه الجهود يتطلب إزالة جميع العقبات الإدارية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.ش
وأوضح أن استمرار تعدد جهات الولاية، وطول إجراءات التخصيص، وعدم توافر الأراضي المرفقة بصورة كافية، يؤدي إلى إهدار فرص استثمارية واعدة، ويؤثر على قدرة مصر في جذب صناعات جديدة، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية على استقطاب الاستثمارات الصناعية.
واقترح المهندس محمد المنزلاوي خمس خطوات عاجلة لحسم هذا الملف، تتمثل في :
أولًا: إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تضم جميع جهات الولاية، بما يضمن الشفافية، وسرعة الإجراءات، وإتاحة المعلومات للمستثمرين في مكان واحد.
ثانيًا: الانتهاء من ترفيق الأراضي الصناعية بالكامل قبل طرحها، بحيث تكون جاهزة للتشغيل الفوري، بما يقلل من تكاليف المستثمر ويختصر زمن بدء الإنتاج.
ثالثًا: وضع آلية عادلة ومرنة لتسعير الأراضي الصناعية، تراعي طبيعة النشاط، وحجم الاستثمار، وعدد فرص العمل المستهدفة، والقيمة المضافة التي يحققها المشروع للاقتصاد الوطني.
رابعًا: التفعيل الكامل لمنظومة الشباك الواحد، مع تحديد مدد زمنية ملزمة لجميع الجهات المختصة لإنهاء الموافقات والتراخيص، بما يحد من البيروقراطية ويعزز ثقة المستثمرين.
خامسًا: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والوحدات الجاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير حوافز للمستثمرين الجادين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأن توفير بيئة استثمارية مستقرة وسريعة وشفافة أصبح ضرورة ملحة لمضاعفة الإنتاج والصادرات، مشددًا على أن حسم ملف الأراضي الصناعية سيبعث برسالة ثقة قوية إلى المستثمرين، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والاستثمار.
كما أكد المهندس محمد المنزلاوي على أن المنافسة العالمية اليوم لا تعتمد فقط على حجم الحوافز الاستثمارية، وإنما على سرعة اتخاذ القرار، ووضوح الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة، مشيرًا إلى أن الإسراع في إصلاح هذا الملف سيكون أحد أهم مفاتيح تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطني

محمد المنزلاوي مجلس الشيوخ الصناعة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

مواجهات دور الـ 32 بكأس العالم

الطريق كاملًا .. مواجهات دور الـ32 في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس الاجتماع العام الشهري.. ويطلق خدمة رقمية جديدة ويكرّم المتميزين

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يهنئ جيبوتي ومدغشقر بيوم الاستقلال ولوكسمبورج بالعيد القومي

من جلسات مناقشة قانون الأحوال الشخصية

منع زواج القاصرات وتمكين المرأة.. جلسات مناقشة قانون الأسرة تتواصل

بالصور

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

فيديو

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد