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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طفرة غير مسبوقة في صناعة الدواجن.. الاستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه والإنتاج يقفز بنسبة 14%

الدواجن
الدواجن
رحمة سمير

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن تحقيق قطاع الدواجن في مصر طفرة استثمارية وإنتاجية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن حجم الاستثمارات تجاوز 200 مليار جنيه، مع زيادة ملحوظة في الإنتاج، بما يعزز الأمن الغذائي ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير.

استثمارات ضخمة وإنتاج قياسي

أوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرًا إلى أن إنتاج الفراخ البيضاء ارتفع إلى 1.6 مليار طائر مقارنة بـ1.4 مليار العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14%.

وأضاف أن إنتاج بيض المائدة وصل إلى 16 مليار بيضة مقابل 14 مليارًا في العام السابق، فيما ارتفع إنتاج الدواجن البلدية إلى 360 مليون طائر بزيادة تجاوزت 12%.

دعم حكومي وتوسع في الاستثمار

وأشار إلى أن الدولة وفرت العديد من عوامل النجاح، أبرزها اعتماد مصر ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما أتاح تصدير المنتجات المصرية إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.

كما لفت إلى التوسع في إنشاء مشروعات الدواجن بالظهير الصحراوي بعيدًا عن الكتل السكانية، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمربين بالتعاون مع البنوك الوطنية، سواء لتطوير العنابر أو التحول إلى نظم التربية المغلقة.

تطوير العنابر والإشراف البيطري

وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن التحول إلى نظام التربية المغلق ساهم في تحسين الإنتاجية، من خلال توفير بيئة مناسبة للطيور بعيدًا عن تأثيرات المناخ، إلى جانب الإشراف البيطري المستمر، وتوفير اللقاحات والأمصال، وتسهيل إجراءات التراخيص لمزارع الدواجن.

الأعلاف تمثل 65% من تكلفة الإنتاج

وأوضح سليمان أن الأعلاف تمثل نحو 65% من إجمالي تكلفة الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا عبر توفير العملة اللازمة لاستيراد الذرة والصويا ومستلزمات الأعلاف، بالإضافة إلى وجود معامل مرجعية معتمدة لفحص الأعلاف وضمان جودتها.

قواعد بيانات لضبط السوق ومنع العشوائية

وكشف أن وزارة الزراعة أصبحت تمتلك قواعد بيانات إلكترونية دقيقة، تتيح تحديد حجم الإنتاج المحلي والاحتياجات الفعلية للسوق، بما يمنع الاستيراد أو التصدير العشوائي، ويحقق التوازن بين المعروض والطلب، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق والأسعار.

الدواجن الاستثمارات الثروة الحيوانية استثمارات ضخمة اللقاحات طفرة

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