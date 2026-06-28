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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
محمد نبيل

يعيش الفنان أحمد عصام السيد حالة من النشاط الفني المميز خلال شهر يوليو الجاري، حيث يشهد دور العرض السينمائي مشاركته في بطولة عملين سينمائيين جديدين يُعرضان في توقيت متزامن، هما فيلم ابن مين فيهم بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، وفيلم شمشون ودليلة بطولة أحمد العوضي ومي عمر في خطوة تُعد واحدة من أبرز المحطات في مسيرته الفنية حتى الآن.
 

يشارك أحمد عصام السيد في فيلم "شمشون ودليلة"، الذي ينطلق في دور العرض يوم 8 يوليو، بطولة أحمد العوضي ومي عمر، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده الأثرياء، حيث تستخدم ذكاءها وفطنتها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم في الخفاء. تتقاطع طرقها مع شخصية "شمشون"، وتتصاعد الأحداث في مواقف مليئة بالمطاردات والصراع بين الحب والجريمة.

كما يشارك في فيلم "ابن مين فيهم"، المقرر طرحه في السينمات يوم 9 يوليو، بطولة بيومي فؤاد وليلى علوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول "رشدي" (بيومي فؤاد)، وهو رجل أعمال مستهتر ومتعدد الزيجات. تنقلب حياته رأساً على عقب بعد وفاة عمته التي تترك له ميراثاً ضخمًا، ولكنها تشترط لحصوله على هذا الميراث أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته السابقة.
 

ويُعد تواجد أحمد عصام السيد في فيلمين يُعرضان في دور السينما في الوقت نفسه إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيده الفني، بعدما لفت الأنظار من خلال عدد من الأعمال الناجحة، كان أحدثها مشاركته في مسلسل "فخر الدلتا" خلال الموسم الرمضاني الماضي، إلى جانب ظهوره السينمائي المميز في فيلم "سيكو سيكو"، وفيلم "الشاطر"، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "كتالوج" من انتاج نتفليكس الذي حظي بتفاعل كبير.

ولا يتوقف نشاط أحمد عصام السيد عند هذا الحد، إذ ينتظر أيضًا عرض فيلمه الجديد "سلطان"، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنان أمير عيد، ومن المقرر الإعلان عن موعد طرحه خلال الفترة المقبلة، ليواصل بذلك حضوره القوي على الساحة السينمائية ويؤكد مكانته كواحد من أبرز الوجوه الشابة الصاعدة في السنوات الأخيرة.

أحمد عصام السيد الفنان أحمد عصام السيد أفلام أحمد عصام السيد

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