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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد استئصال ورم في الثدي.. تطورات الحالة الصحية لـ جيمري بايسال

جيمري بايسال
جيمري بايسال

حرص النجم التركي مراد يلدريم على زيارة الممثلة جيمري بايسال داخل المستشفى، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم في الثدي.

ونشر يلدريم صورة تجمعهما من داخل المستشفى، موجّهًا لها رسالة دعم قال فيها: “صديقتي وأختي وشريكتي، أتمنى لكِ الشفاء العاجل، فهناك الكثير من الأمور التي تنتظرنا”.

جيمري بايسال

وكانت جيمري بايسال قد أجرت العملية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها فضّلت الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية بنفسها لتفادي انتشار الشائعات.

كما أوضحت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” أن الفحوصات الطبية كشفت إصابتها بورم حميد، لافتة إلى أن الأطباء قرروا التدخل جراحيًا لاستئصاله خلال الفترة الماضية.

جيمري بايسال مراد يلدريم ورم في الثدي

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