حماقي عن عمرو مصطفى: غنيتله 40 أغنية في مشواري وبعتز بصداقته قبل فنه

حرص الفنان محمد حماقي على دعم وتوجيه رسالة شكر للفنان عمرو مصطفى، بعد نجاحهما مؤخرًا في ألبوم "سمعوني"، حيث وضع عمرو بصمته في سبعة أغانٍ بالألبوم، ليكون له نصيب الأسد.

وقال حماقي على هامش حفله الذي أقامه في الأرينا احتفالًا بإطلاق الألبوم: “عمرو مصطفى شريك مشوار طويل وبعتز بصداقته قبل جمال فنه، وغنيتله 40 أغنية في مشواري، فهو بجد شريك، وغايب عن الحفلة لظروف سفره”.

أعمال عمرو مصطفى

جدير بالذكر أن عمرو استطاع صنع توليفة مختلفة مع حماقي في 7 أغانٍ، ليفاجئا الجمهور بها وتكون عودة قوية لـ حماقي في ألبوم كان مرتقبًا من الجمهور، وهم على النحو التالي: أغنية "قالوا عني إيه؟"، التي تم طرحها قبل طرح الألبوم كاملًا بما يقرب من أسبوع، تشويقًا للجمهور، ومن ثم تم طرح 6 أغاني دفعةً واحدة لـ عمرو مع باقي الألبوم، وهم: أغنية حلي حلي، أغنية بتسألوني، أغنية حبيتك بحياتي، أغنية مشيتي، أغنية خلينا.

كما تعاون عمرو وحماقي في الأغاني مع العديد من كبار الصناع في مصر والوطن العربي، منهم: الشاعر أيمن طعيمة، الشاعر مصطفى ناصر، الشاعر تامر حسين، الشاعر أيمن بهجت قمر، بالإضافة إلى الموزع توما، الموزع ديفيد أمين، الموزع أحمد إبراهيم، الموزع تميم.