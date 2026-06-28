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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية يكرم روح هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر
قسم الفن

أعلنت إدارة مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية عن تخصيص تكريم خاص لروح الفنان الكبير هاني شاكر خلال فعاليات الدورة التي تقام يومي 25 و26 من شهر سبتمبر المقبل في مدينة مالمو السويدية تقديراً لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته الكبيرة في إثراء الأغنية العربية الأصيلة.

ويأتي هذا التكريم وفاءً لفنان استطاع على مدى عقود أن يحافظ على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي وأن يقدم أعمالاً أصبحت جزءاً من ذاكرة الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي لما حملته من قيمة فنية وإنسانية راقية.

وأكدت إدارة المهرجان أن الاحتفاء باسم هاني شاكر يمثل رسالة تقدير لكل المبدعين الذين أسهموا في حماية الهوية الموسيقية العربية وأن إرثه سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال القادمة بما قدمه من أعمال خالدة وصوت مميز ترك أثراً لا يمحى في تاريخ الفن العربي.

وسيتضمن برنامج المهرجان وقفة وفاء تستعرض أبرز محطات الفنان الراحل ومسيرته الحافلة بالعطاء إلى جانب تقديم تحية خاصة تليق بمكانته كأحد أهم رموز الأغنية العربية.

ويستضيف مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية نخبة من الفنانين والموسيقيين والجمهور العربي في احتفال يجمع بين الأصالة والإبداع ويؤكد أهمية الحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتكريم رموزه الذين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم.

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